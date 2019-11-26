Samsung работает над созданием первого гибкого планшета
26 ноября 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейский гигант Samsung работает над созданием планшета с гибким экраном.
Компания подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, в котором и содержатся данные о новой разработке Samsung. Основываясь на информации, указанной в патенте, была разработана полноценная трехмерная модель грядущего складного планшета, пишет Ferra.ru.
На опубликованных изображениях видно, что устройство складывается дисплеем внутрь. В утвержденном патенте не сообщается о технических характеристиках планшета, однако в сети предполагается, что соотношение его сторон будет приблизительно 3:4 или же 4:5.
В патенте указано, что устройство оснастят мощной звуковой системой, которая будет состоять из сразу четырех громкоговорителей. Ожидается, что планшет получит современный подэкранный отпечаток пальцев.
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