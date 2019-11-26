Робособак Boston Dynamics будут применять в полицейских заданиях

PanARMENIAN.Net - Полиция штата Массачусетс начала тестирование роботов Boston Dynamics для выполнения заданий. Пока их не оснащали оружием, но уже использовали в двух «инцидентах». Об этом говорится в документах, изученных Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

Полиция начала тестировать роботов в апреле 2019 года, однако в документах нет информации о том, в каких именно инцидентах применяли Spot. Также неясно, управляли ли ими удалeнно или устройства работали автономно, пишет TJ.

По соглашению между Boston Dynamics и полицией Массачусетса, ведомство не имеет права публиковать изображения робота. Формально, полицейским запрещено даже его снимать. Меморандум о взаимопонимании действовал с 7 августа до 5 ноября.

Как отметили на Gizmodo, вероятно, в Boston Dynamics начали сотрудничать с полицейскими именно с четвероногого Spot, потому что он меньше пугает людей. Глава Boston Dynamics Марк Райберт пояснял в интервью Boston.com, что в некоторых аспектах роботы компании действительно похожи на людей, но это не значит, что у них есть «эмоции, личность или эго».

Представители Boston Dynamics рассказали Gizmodo, что полиция Массачусетса действительно использует роботов. В компании утверждают, что пока это единственное еe партнeрство в сфере общественной безопасности.

Boston Dynamics рассчитывает, что в следующие 5-10 лет Spot будут применять для опасных ситуаций, например, досмотра подозрительного багажа и происшествий. При этом в компании назвали главной целью безопасность людей.

«Мы бы хотели ещe раз напомнить, что наше письменное лицензионное соглашение с потребителями Spot не разрешает использовать робота в каких-либо целях навредить или напугать людей», - отметили представители Boston Dynamics.

Spot — четырехногий робот, который может работать до 90 минут от одной заменяемой батареи. Устройство оснащено 360-градусными видеосенсорами, а также некоторыми другими датчиками. Робот может разгоняться до 4,8 км/ч с максимальной полезной нагрузкой в 13 килограммов. В конце сентября 2019 года Boston Dynamics запустила продажи и аренду Spot для компаний.