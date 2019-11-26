Робособак Boston Dynamics будут применять в полицейских заданиях
26 ноября 2019 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция штата Массачусетс начала тестирование роботов Boston Dynamics для выполнения заданий. Пока их не оснащали оружием, но уже использовали в двух «инцидентах». Об этом говорится в документах, изученных Американским союзом гражданских свобод (ACLU).
Полиция начала тестировать роботов в апреле 2019 года, однако в документах нет информации о том, в каких именно инцидентах применяли Spot. Также неясно, управляли ли ими удалeнно или устройства работали автономно, пишет TJ.
По соглашению между Boston Dynamics и полицией Массачусетса, ведомство не имеет права публиковать изображения робота. Формально, полицейским запрещено даже его снимать. Меморандум о взаимопонимании действовал с 7 августа до 5 ноября.
Как отметили на Gizmodo, вероятно, в Boston Dynamics начали сотрудничать с полицейскими именно с четвероногого Spot, потому что он меньше пугает людей. Глава Boston Dynamics Марк Райберт пояснял в интервью Boston.com, что в некоторых аспектах роботы компании действительно похожи на людей, но это не значит, что у них есть «эмоции, личность или эго».
Представители Boston Dynamics рассказали Gizmodo, что полиция Массачусетса действительно использует роботов. В компании утверждают, что пока это единственное еe партнeрство в сфере общественной безопасности.
Boston Dynamics рассчитывает, что в следующие 5-10 лет Spot будут применять для опасных ситуаций, например, досмотра подозрительного багажа и происшествий. При этом в компании назвали главной целью безопасность людей.
«Мы бы хотели ещe раз напомнить, что наше письменное лицензионное соглашение с потребителями Spot не разрешает использовать робота в каких-либо целях навредить или напугать людей», - отметили представители Boston Dynamics.
Spot — четырехногий робот, который может работать до 90 минут от одной заменяемой батареи. Устройство оснащено 360-градусными видеосенсорами, а также некоторыми другими датчиками. Робот может разгоняться до 4,8 км/ч с максимальной полезной нагрузкой в 13 килограммов. В конце сентября 2019 года Boston Dynamics запустила продажи и аренду Spot для компаний.
Самое значимое
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.
В 2020 году может открыться прямой рейс Ереван-Уфа Согласно заключению специалистов авиакомпании, это направление является перспективным, начаты подготовительные работы
Samsung работает над созданием первого гибкого планшета На опубликованных изображениях видно, что устройство складывается дисплеем внутрь
WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название «Исчезающие сообщения».