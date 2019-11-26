В 2020 году может открыться прямой рейс Ереван-Уфа
26 ноября 2019 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2020 году Ереван и Уфу может связать прямое авиасообщение.
Авиакомпания «Азимут» получила допуск к выполнению международной регулярной перевозки пассажиров из Уфы в Ереван с частотой три раза в неделю. Эта информация опубликована в приказе Росавиации, пишет UfacityNews.ru.
Согласно заключению специалистов авиакомпании, это направление является перспективным, начаты подготовительные работы.
Представители туристической отрасли региона, опрошенные изданием, подтвердили перспективность направления. По мнению специалистов, рейс может представлять интерес для туроператоров для формирования пакетных туров в Армению.
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