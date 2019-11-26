Пашинян примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
26 ноября 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с рабочим визитом 27-28 ноября Республику Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи.
27 ноября в Бишкек отправится с рабочим визитом также министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он примет участие в заседании совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.
Президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана съедутся в Бишкек для участия в саммите ОДКБ.
Самое значимое
По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о Геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Partner news
Последние новости
Робособак Boston Dynamics будут применять в полицейских заданиях Пока их не оснащали оружием, но уже использовали в двух «инцидентах».
Samsung работает над созданием первого гибкого планшета На опубликованных изображениях видно, что устройство складывается дисплеем внутрь
В Мали столкнулись вертолеты: Погибли 13 французских военных Французские военнослужащие погибли при крушении военных вертолетов в Мали.
WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название «Исчезающие сообщения».