Пашинян примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с рабочим визитом 27-28 ноября Республику Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи.

27 ноября в Бишкек отправится с рабочим визитом также министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он примет участие в заседании совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.

Президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана съедутся в Бишкек для участия в саммите ОДКБ.