Армения на 27 пунктов улучшила позиции в индексе процветания

PanARMENIAN.Net - Армения улучшила свои позиции в индексе процветания стран мира Института Legatum 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения заняла 61 место в индексе, опередив страны постсоветского пространства, за исключением Грузии и государств Балтии. По сравнению с 2018 годом, Армения улучшила позиции на 27 пунктов.

Среги стран региона лучший показатель у Грузии - 53 место, Россия занимает 74 место, Турция - 91, Азербайджан - 92 и Иран - 119.

В первую тройку самых благополучных стран мира вошли Дания, Норвегия и Швейцария. Худшие результаты у Центральноафриканской Республики, Йемена и Южного Судана.

Авторы индекса сравнивают страны по девяти критериями: экономическое развитие, бизнес-среда, эффективность государственного управления, образование, здравоохранение, безопасность и личная свобода, а также социальный капитал и развитие окружающей среды, отметил премьер.