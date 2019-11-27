Армения на 27 пунктов улучшила позиции в индексе процветания
27 ноября 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения улучшила свои позиции в индексе процветания стран мира Института Legatum 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армения заняла 61 место в индексе, опередив страны постсоветского пространства, за исключением Грузии и государств Балтии. По сравнению с 2018 годом, Армения улучшила позиции на 27 пунктов.
Среги стран региона лучший показатель у Грузии - 53 место, Россия занимает 74 место, Турция - 91, Азербайджан - 92 и Иран - 119.
В первую тройку самых благополучных стран мира вошли Дания, Норвегия и Швейцария. Худшие результаты у Центральноафриканской Республики, Йемена и Южного Судана.
Авторы индекса сравнивают страны по девяти критериями: экономическое развитие, бизнес-среда, эффективность государственного управления, образование, здравоохранение, безопасность и личная свобода, а также социальный капитал и развитие окружающей среды, отметил премьер.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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