Американский округ Колумбия признал Геноцид армян
27 ноября 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет округа Колумбия принял резолюцию, признающую Геноцид армян в Османской империи 1915 года. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки.
В округе Колумбия находится столица США Вашингтон.
Резолюция призывает включить в школьную программу в Вашингтоне материалы о Геноциде армян.
«Армянская Ассамблея Америки приветствует принятие резолюции, особенно подчеркивая важность того, что ударение ставиться на образование», - отметил исполнительный директор ААА Брайан Ардуни.
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
Палата представителей Конгресса США 29 октября подавляющим большинством голосов официально признала массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11.
Самое значимое
По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о Геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
В 2018 году страна была признана частично свободной.
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