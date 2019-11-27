Американский округ Колумбия признал Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Совет округа Колумбия принял резолюцию, признающую Геноцид армян в Османской империи 1915 года. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки.

В округе Колумбия находится столица США Вашингтон.

Резолюция призывает включить в школьную программу в Вашингтоне материалы о Геноциде армян.

«Армянская Ассамблея Америки приветствует принятие резолюции, особенно подчеркивая важность того, что ударение ставиться на образование», - отметил исполнительный директор ААА Брайан Ардуни.

Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.

Палата представителей Конгресса США 29 октября подавляющим большинством голосов официально признала массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11.