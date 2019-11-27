СМИ: Авиасообщение между Грузией и РФ возобновится в первой половине 2020-го
27 ноября 2019 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Введенный 8 июля Россией запрет на авиасообщение с Грузией может быть снят в первой половине 2020 года, передают «Известия» со ссылкой на информированный правительственный источник.
По его словам, рассматривался вариант восстановления авиасообщения до Нового года, однако политический кризис в Грузии, проходящий на фоне массовых митингов в Тбилиси, не позволил этого сделать.
По данным источника, несмотря на снижение «накала русофобии» в республике, ситуация в стране остается небезопасной.
«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — пояснил он.
По словам источника, решение о восстановлении авиасообщения принималось Москвой в одностороннем порядке и отменяться будет в таком же режиме без целенаправленных консультаций с Тбилиси.
В Грузии согласны, что последнее слово остается за Россией. Как заявил спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с РФ Зураб Абашидзе, Тбилиси будет приветствовать возвращение перелетов.
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