Полеты из Еревана в Стамбул временно приостановлены
27 ноября 2019 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая авиакомпания Atlas Global заявила об остановке полетов по всему миру, в том числе - и в Ереван.
Прямые рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул выполнялись дважды в неделю.
Отмечается, что причиной стали «хронические проблемы с финансированием». Авиакомпания отметила, что все полеты приостановлены до 21 декабря.
Информация о возврате средств пассажирам, чьи рейсы должны были состояться в указанный период, будет объявлена 16 декабря на официальном сайте авиакомпании.
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