Полеты из Еревана в Стамбул временно приостановлены

PanARMENIAN.Net - Турецкая авиакомпания Atlas Global заявила об остановке полетов по всему миру, в том числе - и в Ереван.

Прямые рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул выполнялись дважды в неделю.

Отмечается, что причиной стали «хронические проблемы с финансированием». Авиакомпания отметила, что все полеты приостановлены до 21 декабря.

Информация о возврате средств пассажирам, чьи рейсы должны были состояться в указанный период, будет объявлена 16 декабря на официальном сайте авиакомпании.