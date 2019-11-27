Полеты из Еревана в Стамбул временно приостановлены

Полеты из Еревана в Стамбул временно приостановлены
27 ноября 2019 - 14:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая авиакомпания Atlas Global заявила об остановке полетов по всему миру, в том числе - и в Ереван.

Прямые рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул выполнялись дважды в неделю.

Отмечается, что причиной стали «хронические проблемы с финансированием». Авиакомпания отметила, что все полеты приостановлены до 21 декабря.

Информация о возврате средств пассажирам, чьи рейсы должны были состояться в указанный период, будет объявлена 16 декабря на официальном сайте авиакомпании.

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