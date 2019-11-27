Самолет Ереван-Москва вынужденно сел в ростовском аэропорту

PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании Air Armenia, летевший из Еревана в московский аэропорт Внуково, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет ТАСС.

«В 11:07 на запасной аэродром сел самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс по маршруту Ереван - Внуково. (Сел) по техническим причинам», - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт, который уже вылетел в Москву.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщала о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону самолета Boeing 737-500 EK 73736, выполнявшего рейс NGT930.