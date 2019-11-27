Самолет Ереван-Москва вынужденно сел в ростовском аэропорту
27 ноября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании Air Armenia, летевший из Еревана в московский аэропорт Внуково, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет ТАСС.
«В 11:07 на запасной аэродром сел самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс по маршруту Ереван - Внуково. (Сел) по техническим причинам», - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя аэропорта, авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт, который уже вылетел в Москву.
Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщала о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону самолета Boeing 737-500 EK 73736, выполнявшего рейс NGT930.
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