Картина Айвазовского продана на Christie’s за $635,000
27 ноября 2019 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Написанная в 1873 году известным художником Иваном Айвазовским (1817-1900) картина «Искья на закате» продана на торгах предметами русского искусства, проведенных аукционным домом Christie’s в британской столице, за £491,000 ($635,000). Об этом сообщили в аукционном доме, который по традиции открыл неделю «русских торгов», пишет ТАСС.
Суммарная выручка от торгов предметами русского искусства составила £12 млн ($15,5 млн).
Руководили аукционом русского искусства Christie’s Александра Бабенко и Марго Оганесян.
Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.
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