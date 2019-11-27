Картина Айвазовского продана на Christie’s за $635,000

PanARMENIAN.Net - Написанная в 1873 году известным художником Иваном Айвазовским (1817-1900) картина «Искья на закате» продана на торгах предметами русского искусства, проведенных аукционным домом Christie’s в британской столице, за £491,000 ($635,000). Об этом сообщили в аукционном доме, который по традиции открыл неделю «русских торгов», пишет ТАСС.

Суммарная выручка от торгов предметами русского искусства составила £12 млн ($15,5 млн).

Руководили аукционом русского искусства Christie’s Александра Бабенко и Марго Оганесян.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.