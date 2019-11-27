Twitter объявил большую чистку аккаунтов: Будут удалять неактивные более полугода

PanARMENIAN.Net - С 11 декабря Twitter начнет избавляться от большого количества учетных записей. Удалять будут аккаунты, которые неактивны более полугода.

Администрация Twitter начала рассылать таким пользователям электронные письма с предупреждением. Команда соцсети просит обладателей неактивных аккаунтов вновь залогиниться в Twitter до 11 декабря, пишет Ferra.ru.

Как рассказал представитель соцсети журналистам, процесс удаления займет несколько месяцев. Единовременным он не будет. Необходимость «зачистки» администрация объясняет желанием предоставлять остальным пользователям более точную и достоверную информацию.

Ранее основатель Twitter заявил о введении запрета на политическую рекламу в социальной сети. Нельзя публиковать посты, которые содержат «ссылки на политический контент, включая призывы к голосованию, финансовой поддержке и агитацию за или против любого из вышеперечисленных видов политического контента». Также запрещена любая реклама от кандидатов, политических партий, избранных или назначенных государственных чиновников.