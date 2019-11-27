Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчицы Гоар Вартанян

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарной разведчицы Гоар Вартанян. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вартанян скончалась 25 ноября на 94-м году жизни.

«Путин выразил соболезнования родным и близким Гоар Вартанян, нашей знаменитой разведчицы. Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла идти по-другому», - сказал он журналистам, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что это люди, которые оставили свой отпечаток в истории человечества.

«Путин хорошо был знаком и с Гоар, и ее мужем. Уже после кончины мужа Гоар приходила к Путину. Путин приезжал к ней в гости», - заключил пресс-секретарь.

Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран. В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» - Сталина, Рузвельта и Черчилля.