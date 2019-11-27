BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток

PanARMENIAN.Net - Десятки жертв пыток, 25 обвиненных в измене и девять погибших от истязаний - таков результат дознаний 2017 года в азербайджанской армии о шпионаже в пользу Армении, передает BBC.

Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток. Об этой истории почти ничего не знали, так как суды над солдатами проходили за закрытыми дверями.

В мае 2017 года генпрокуратура Азербайджана, Служба государственной безопасности, министерства обороны и внутренних дел выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о задержании солдат по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Армении. И это была вся официальная информация.

О массовых пытках, которые происходили в мае и июне 2017 года, общественность стала узнавать только в 2019 году, когда постепенно стали раскрываться подробности дела. Сегодня в Азербайджане это называют «Тертерским делом» - по названию региона, куда свозили солдат для дознаний.

Девять человек, по словам правозащитника Октая Гюлалыева, погибли, не выдержав пыток. Причем в отношении пяти из них даже не возбуждали уголовного дела.

Сейчас не менее 25 человек находятся в тюрьме, отбывая сроки по обвинениям в государственной измене, нападении на старших по званию и множеству других сопутствующих статей.Их близкие судятся, рассказывают о пытках и проводят акции протеста в Баку.

Большинству жертв пыток удалось избежать тюрьмы. Некоторые счастливы уже тем, что остались в живых и на свободе. Да и суд приговорил к срокам непосредственных исполнителей допросов с пытками.

Правозащитник Октай Гюлалыев рассказывал, что в первые месяцы массовых арестов ни общественность, ни правозащитники ничего не знали о происходящем. Потом начали появляться слухи о пытках и убийствах.

«Поначалу и протестов родителей не было, люди жили в страхе, к тому же распространялась информация, что все арестованные предатели, что они сотрудничали с армянами, - рассказывал правозащитник. - Мы начали расследовать это дело и, начиная с прошлого года, постарались связаться с родственниками тех, кого пытали».

В итоге, по словам Гюлалыева, только подтвержденных судом жертв пыток оказалось не менее 101 человека, девять из которых погибли от пыток.

«Мы увидели массовые нарушения закона, недопуск родственников и адвокатов, и обнаружили, что высокопоставленные люди в минобороны практически создали самосудный орган», - говорит Гюлалыев.

Гюлалыев встречался с группой уволенных военных. Они, по его словам, до сих пор страдают от физических и моральных травм, полученных больше двух лет назад в результате пыток во время дознаний по «Тертерскому делу».

29 октября 2019 года Октая Гюлалыева сбил автомобиль в центре Баку на пешеходном переходе. В результате происшествия он получил тяжелые травмы, находился в коме, ему сделали несколько операций. На момент публикации он все еще находится в тяжелом состоянии и проходит лечение за рубежом.

Тертерский район (где произошли массовые пытки) находится как раз рядом с линией соприкосновения воюющих сторон. Эксперт считает, что само «Тертерское дело» появилось из-за желания командования скрыть свои упущения во время апрельских боев 2016 года. В Армении армию в те дни тоже критиковали, однако там дело завершилось отставкой высокопоставленных военных уже через месяц после апрельских столкновений.

О пытках и плохом обращении в Азербайджане правозащитники, журналисты, политические активисты, находившиеся в тюрьме, заявляли на протяжении многих лет.

В 2013 году в центре Баку проходили акции протеста против небоевых потерь в азербайджанской армии и участники этих акций получили сроки за организацию беспорядков. Последний из осужденных, Илькин Рустамзаде вышел на свободу только в этом году.

А вот журналист, писавший о коррупции в армии, Афган Мухтарлы все еще находится в тюрьме, где он отбывает шестилетний срок по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде, правозащитные организации считают эти обвинения политически мотивированными.

Среди соседей по Южному Кавказу азербайджанская армия вооружена лучше других, считают эксперты: она заняла 52-е место из 137 в последнем рейтинге Global Firepower Index. С другой стороны, неэффективность и коррупция считаются ее слабыми местами.