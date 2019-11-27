В Таиланде в желудке мертвого оленя нашли 7 кг мусора

PanARMENIAN.Net - В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.

Среди прочего, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша, пишет BBC.

По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.

Новость о погибшем олене вызвала большой резонанс в соцсетях.

Как рассказал директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения. Частью плана станет обучение людей, как не мусорить в публичных местах.

Таиланд - один из крупнейших потребителей пластика. По данным «Гринпис», каждый год в Таиланде выбрасывают около 75 млрд пластиковых пакетов.

Министр природоохранного ведомства страны заявил в сентябре, что с января 2020 года крупные супермаркеты перестанут предоставлять покупателям одноразовые пластиковые пакеты.