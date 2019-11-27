Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
27 ноября 2019 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 27 ноября возле Крита. Об этом сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Землетрясение произошло в 9:23 по местному времени. Очаг находился в морском районе в 74 километрах западнее Ханьи, 179 километрах западнее Ираклиона и в 66 километрах юго-восточнее острова Китира на глубине 30 километров.

По данным других лабораторий, очаг находился на глубине 56 километров.

Сильные толчки ощущались в Афинах. Пока нет никакой информации о возможном ущербе.

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Ria.ru: Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
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