Пашинян и Жээнбеков подчеркнули важность экономического сотрудничества
28 ноября 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Бишкеке, обсудил с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым различные вопросы, связанные с армяно-кыргызскими отношениями, подчеркнул важность осуществления необходимых шагов для экономического взаимодействия, расширения деловых связей.
Жээнбеков отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений.
«Господин премьер-министр, во время нашего председательства в ОДКБ мы приложили все усилия для дальнейшего развития организации. Мы заинтересованы в совместных усилиях для решения всех возможных задач, а также для развития отношений с дружественной Арменией», - сказал президент Кыргызстана.
Пашинян поблагодарил за теплый прием и добавил, что двусторонние политические отношения имеют давнюю историю, и правительства должны также предпринять шаги для развития экономического сотрудничества. «У нас есть возможность придать новый импульс торгово-экономическим отношениям, для этого имеется необходимый потенциал. В XXI веке географическая дистанция не является проблемой, должны быть предприняты инициативы для развития экономических связей между двумя странами», - сказал Пашинян.
Касаясь внутриполитической ситуации в Кыргызстане, премьер-министр отметил, что он доволен ее стабилизацией и урегулированием.
«Мы тесно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, что создает хорошую возможность для двустороннего, а также многостороннего сотрудничества», - отметил Пашинян.
Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках интеграционных союзов.
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