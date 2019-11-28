Пашинян выразил соболезнования Макрону в связи с гибелью французских военных в Мали

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с трагическим инцидентом в Мали. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«С глубокой болью узнал о гибели 13 французских военных в результате столкновения вертолетов в Мали, что для французской армии является самой крупной потерей за последние 30 лет.

В этот тяжелый для Франции момент траура прошу принять глубокие соболезнования вам и дружественному народу Франции от армянского народа и лично от меня. Разделяем горе и скорбь семей и родных погибших», - говорится в телеграмме премьера.

В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла 25 ноября в ходе операции против джихадистов.

В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии «Бархан» ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.