«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС

«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС
28 ноября 2019 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - «РусГидро» договорилась о продаже 90% Международной энергетической компании (МЭК), владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС (561 МВт) в Армении, структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна.

Покупателем выступит Разданская энергетическая компания (РазТЭС, владеет крупнейшей ТЭС Армении мощностью 1,11 ГВт), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с договоренностями сторон.

Отмечается, что предложение от РазТЭС поступило в июле 2019 года. По словам источников, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн рублей, но актив будет продан по балансовой стоимости — 172.97 млн рублей (около 2.7 млн долларов). Покупатель также берет на себя все долговые и кредитные обязательства МЭК.

По словам одного из источников издания, общий кредитный портфель МЭК на 30 сентября составлял 26,23 млрд драмов ($55,13 млн), из них $39,6 млн приходятся на остаток задолженности по кредитам АБР и ЕБРР, выданным в 2013 году для реновации основных фондов ГЭС. По отчетности за 2018 год выручка МЭК составила $13 млн, убыток — $26 млн.

Представитель «Ташира» сообщил, что группа «как крупнейшая в Армении компания в сфере электроэнергетики с большим вниманием следит за рыночными процессами отрасли, безусловно, одной из ключевых для страны». Намерение «РусГидро» продать долю в МЭК обсуждается давно, «Ташир» в том числе принимает активное участие в дискуссии, подчеркнул он. В «РусГидро» отказались от комментариев.

Севано-Разданский каскад (561 МВт, построен в 1930–1965 годах) включает семь деривационных ГЭС, их выработка в 2018 году снизилась на 11,5%, до 412 млн кВт•ч, это около 5,68% от общей выработки электроэнергии в Армении за прошлый год. Средний коэффициент использования мощности (КИУМ) каскада крайне низок — около 10% из-за маловодности рек.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: «РусГидро» сливается из Армении
 Самое значимое
Американский округ Колумбия признал Геноцид армянАмериканский округ Колумбия признал Геноцид армян
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
Сенатор Грэм заблокировал резолюцию о Геноциде армян по просьбе представителя Белого домаСенатор Грэм заблокировал резолюцию о Геноциде армян по просьбе представителя Белого дома
По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о Геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее
Еще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армянЕще один сенатор США заблокировал голосование по резолюции о признании Геноцида армян
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евроПорог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евро
Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
В день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флага
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Экономика
 Последние новости
Пашинян выразил соболезнования Макрону в связи с гибелью французских военных в Мали В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла 25 ноября в ходе операции против джихадистов.
Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8 По данным других лабораторий, очаг находился на глубине 56 километров.
В Таиланде в желудке мертвого оленя нашли 7 кг мусора Среди прочего, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша.
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток