«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС
28 ноября 2019 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - «РусГидро» договорилась о продаже 90% Международной энергетической компании (МЭК), владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС (561 МВт) в Армении, структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна.
Покупателем выступит Разданская энергетическая компания (РазТЭС, владеет крупнейшей ТЭС Армении мощностью 1,11 ГВт), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с договоренностями сторон.
Отмечается, что предложение от РазТЭС поступило в июле 2019 года. По словам источников, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн рублей, но актив будет продан по балансовой стоимости — 172.97 млн рублей (около 2.7 млн долларов). Покупатель также берет на себя все долговые и кредитные обязательства МЭК.
По словам одного из источников издания, общий кредитный портфель МЭК на 30 сентября составлял 26,23 млрд драмов ($55,13 млн), из них $39,6 млн приходятся на остаток задолженности по кредитам АБР и ЕБРР, выданным в 2013 году для реновации основных фондов ГЭС. По отчетности за 2018 год выручка МЭК составила $13 млн, убыток — $26 млн.
Представитель «Ташира» сообщил, что группа «как крупнейшая в Армении компания в сфере электроэнергетики с большим вниманием следит за рыночными процессами отрасли, безусловно, одной из ключевых для страны». Намерение «РусГидро» продать долю в МЭК обсуждается давно, «Ташир» в том числе принимает активное участие в дискуссии, подчеркнул он. В «РусГидро» отказались от комментариев.
Севано-Разданский каскад (561 МВт, построен в 1930–1965 годах) включает семь деривационных ГЭС, их выработка в 2018 году снизилась на 11,5%, до 412 млн кВт•ч, это около 5,68% от общей выработки электроэнергии в Армении за прошлый год. Средний коэффициент использования мощности (КИУМ) каскада крайне низок — около 10% из-за маловодности рек.
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Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро)
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