Опубликован список украденных украшений из сокровищницы в Дрездене

PanARMENIAN.Net - Дрезденская сокровищница «Зеленый свод» опубликовала список ювелирных изделий, похищенных в результате ограбления 25 ноября. Согласно документу, преступникам удалось завладеть двенадцатью ювелирными изделиями, а также несколькими драгоценными пуговицами для юбок и украшенной бриллиантами шпагой.

Как сообщает музей, похищены были драгоценности XVIII века из трех так называемых гарнитуров, изготовленные для саксонских королей Августа Сильного и Августа III. Эти украшения состоят в общей сложности из более ста отдельных деталей, указывается в сообщении, пишет Deutsche Welle.

Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом «Саксонский белый». Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10-12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись и другие крупные бриллианты - весом в 39,5 и 21 карата.

Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карта.

По последним данным полиции, преступление было совершено четырьмя грабителями. Как сообщается на сайте саксонской полиции, расследование затрудняет тот факт, что грабители распылили на месте преступления порошковый огнетушитель, из-за которого считывание следов оказалось чрезвычайно трудным.

В настоящий момент следователи особой комиссии «Эполет» просматривают записи камер наблюдения, а также проверяют более 200 свидетельских показаний, говорится далее в документе.

Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене утром 25 ноября через окно. Как показывают опубликованные в интернете кадры камер видеонаблюдения, преступники разбили выставочную витрину с помощью топора. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле, который они позже подожгли в одном из близлежащих подземных гаражей. Само ограбление длилось всего несколько минут.

По данным музея «Зеленый свод», точный ущерб от ограбления оценить невозможно, поскольку представленные в нем ювелирные украшения не имели продажной стоимости. В то же время немецкие СМИ сообщают, что общая стоимость украденных драгоценностей может составлять один миллиард евро.