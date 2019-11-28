Песков: Общение Путина с Пашиняном конструктивное, с Кочаряном - дружеское

Песков: Общение Путина с Пашиняном конструктивное, с Кочаряном - дружеское
28 ноября 2019 - 13:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Президента России Владимира Путина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна объединяют дружеские отношения, общение с премьер-министром РА Николом Пашиняном - конструктивное. Об этом сказал в Бишкеке пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Sputnik Армения.

«Могу сказать вам одно, в прошлый свой приезд Путин встретился с супругой второго президента. Они поддерживают отношения. Вы знаете и Путина и второго президента объединяют дружеские отношения», - сказал он.

При этом Песков не стал комментировать арест Кочаряна. Он отметил, что после смены власти прошло много времени и была восполнена пауза в армяно-российских отношениях. Более того, по словам Пескова, Пашинян часто общается с российским президентом.

«Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами», - сказал пресс-секретарь Путина.

По поводу предстоящего в 2020 году официального визита Пашиняна в Москву, Песков сказал, что визит прорабатывается, прикидок по срокам нет. Однако он добавил, что визит может быть очень быстро согласован, в этом плане проблем нет.

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Armeniasputnik.am. Путина и Кочаряна связывают дружеские отношения, общение с Пашиняном конструктивное
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