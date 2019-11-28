В Азербайджане приняли решение о роспуске парламента

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане 28 ноября на экстренном заседании Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» было принято решение об инициировании процесса роспуска Милли меджлиса (парламента).

О заседании политсовета партии «Ени Азербайджан» не было объявлено заранее, пишет 1news.az.

Фракция правящей партии составляет подавляющее большинство в парламенте Азербайджана.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального совета Азербайджана. Милли меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.