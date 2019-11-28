Лидеры ОДКБ утвердили Зася генсеком организации с 1 января 2020 года
28 ноября 2019 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии Станислава Зася на должность генсека Организации с 1 января 2020 года. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
«У нас были вопросы, связанные с назначением генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Белоруссии, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», - сказал Семериков, пишет ТАСС.
Он пояснил, что решение о назначении Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, «где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Белоруссии». «Соответственно, назначен представитель Белоруссии», - подчеркнул Семериков.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Я рад сообщить, что нам удалось договориться о назначении нового генерального секретаря. Я уверен, что опыт Станислава Зася будет иметь важное значение на этой ответственной должности».
Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. С 1 января 2020 года этот пост перейдет по ротации представителю Белоруссии. По решению президента страны Александра Лукашенко, его займет государственный секретарь Совета безопасности республики Зась. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Семериков. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Самое значимое
Открытие совершила группа исследователей из Национальной академии наук Республики Армения.
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о Геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее
Пердью отметил, что сейчас неправильное время для принятия законов.
Partner news
Последние новости
Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон.
Протесты в Ираке: Армия открыла огонь, убиты 13 человек Армейское командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране.
Посла США в ЕС обвиняют в сексуальных домогательствах По словам заявительниц, отказ вступить в сексуальную связь с Сондландом впоследствии негативно повлиял на их карьеру в его компании
Премьер Грузии: Оппозиция хочет блокировать все государство Государственные ведомства, по его словам, должны работать эффективно, несмотря ни на что.