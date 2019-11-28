Лидеры ОДКБ утвердили Зася генсеком организации с 1 января 2020 года

Лидеры ОДКБ утвердили Зася генсеком организации с 1 января 2020 года
28 ноября 2019 - 14:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии Станислава Зася на должность генсека Организации с 1 января 2020 года. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

«У нас были вопросы, связанные с назначением генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Белоруссии, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», - сказал Семериков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что решение о назначении Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, «где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Белоруссии». «Соответственно, назначен представитель Белоруссии», - подчеркнул Семериков.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Я рад сообщить, что нам удалось договориться о назначении нового генерального секретаря. Я уверен, что опыт Станислава Зася будет иметь важное значение на этой ответственной должности».

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. С 1 января 2020 года этот пост перейдет по ротации представителю Белоруссии. По решению президента страны Александра Лукашенко, его займет государственный секретарь Совета безопасности республики Зась. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Семериков. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Tass.ru: Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии генсеком организации с 1 января 2020 года
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