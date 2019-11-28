Посла США в ЕС обвиняют в сексуальных домогательствах

PanARMENIAN.Net - Три женщины публично выдвинули обвинения в сексуальном домогательстве против Гордона Сондланда - посла США в ЕС, являющегося важным свидетелем в ходе расследования в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают 28 ноября американский журнал Portland Monthly и онлайн-издание Propublica, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Как сообщается на портале Propublica, в период, когда Сондланд еще не занимал дипломатической должности, а работал в сфере гостиничного бизнеса, на деловых встречах он совершал по отношению к вышеназванным женщинам «нежелательные прикосновения сексуального характера» и пытался поцеловать их, а перед одной из них он якобы однажды даже оголился по пояс. По словам заявительниц, отказ вступить в сексуальную связь с Сондландом впоследствии негативно повлиял на их карьеру в его компании, пишет Deutsche Welle.

Показания всех трех женщин, согласившихся назвать журналистам свои имена, подтверждают их семьи и друзья. Сами прецеденты имели место более десяти лет назад, отмечает Propublica.

Сам Сондланд отрицает все обвинения. «Эти лживые обвинения в нежелательных прикосновениях и поцелуях сфабрикованы, и я думаю, они служат политическим целям. Они не основаны на фактах, и я их категорически отрицаю», - заявил он.

Адвокат дипломата Джим Макдермотт высказал предположение, что женщинами двигало желание подорвать доверие к показаниям Сондланда, являющегося важным свидетелем в расследовании обвинений, которые могут привести к импичменту президента США Дональда Трампа.

Одна из предполагаемых жертв сексуального домогательства со стороны Сондланда - Николь Фогель - является владелицей журнала Portland Monthly. Как сообщает онлайн-издание Propublica, при написании материала на эту тему она была источником информации, однако не влияла на редакционные решения. Решение опубликовать статью совместно с порталом Propublica было принято, чтобы гарантировать непредвзятость.

Показания Гордона Сондланда играют важную роль в расследовании «украинского дела» Трампа («украинагейт»). В октябре дипломат заявил в Палате представителей Конгресса, что для него не была очевидна связь между решением США задержать выплату военной помощи Украине и желанием Трампа склонить Киев к проведению антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Однако в начале ноября Сондланд дополнил эти показания, заявив, что такая связь, «вероятно», все-таки была.