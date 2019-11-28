Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении

PanARMENIAN.Net - Певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.

«Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!», — написала исполнительница.

Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон< пишет РИА Новости.

Тур начнется более чем через десять лет после того, как The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что солисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Тогда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.