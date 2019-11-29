Армяне со всего мира собрали около $10 млн в рамках телемарафона фонда «Айастан»

Армяне со всего мира собрали около $10 млн в рамках телемарафона фонда «Айастан»
29 ноября 2019 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках 22-го телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» армяне со всего мира собрали пожертвований на сумму 9 856 100 долларов.

Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке.Бенефициарами программ станут в общей сложности, более 100 общин, которые будут обеспечены круглосуточным водоснабжением, бесплатным отоплением и электроэнергией.

В рамках телемарафона 2018 года было собрано на 1.3 млн долларов больше. В 2017 году было собрано $12.5 млн.

За 25 лет своей работы фонд реализовал более 50 000 проектов в Армении и Арцахе на общую сумму около 350 млн долларов США.

 Самое значимое
Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со ШвейцариейАрмения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
Минобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 годаМинобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 года
ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компанииКонсульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Граждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноябряГраждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноября
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Huawei подаст в суд на правительство США По имеющимся у издания данным, иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане уже на следующей неделе
Премьер Ирака уходит в отставку «Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства», - говорится в заявлении
В Москве прошли похороны разведчицы Гоар Вартанян: Присутствовал президент Армении Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и боевым соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном.
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении.