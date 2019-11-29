Армяне со всего мира собрали около $10 млн в рамках телемарафона фонда «Айастан»
29 ноября 2019 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках 22-го телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» армяне со всего мира собрали пожертвований на сумму 9 856 100 долларов.
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке.Бенефициарами программ станут в общей сложности, более 100 общин, которые будут обеспечены круглосуточным водоснабжением, бесплатным отоплением и электроэнергией.
В рамках телемарафона 2018 года было собрано на 1.3 млн долларов больше. В 2017 году было собрано $12.5 млн.
За 25 лет своей работы фонд реализовал более 50 000 проектов в Армении и Арцахе на общую сумму около 350 млн долларов США.
Самое значимое
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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