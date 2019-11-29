В Ереване поймали сбежавшего заключенного
29 ноября 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 28 ноября поймали сбежавшего заключенного Араика Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.
«В результате последовательных и масштабных оперативных действий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении и Уголовно-исполнительной службы министерства юстиции РА, 28 ноября в Ереване был обнаружен сбежавший 18 ноября из медицинского центра «Эребуни», ранее семь раз судимый заключенный УИУ «Нубарашен» Араик Саркисян Самвелович (1988 г.р.) по прозвищу «Маугли», - говорится в сообщении.
Саркисян был осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы по ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса Армении.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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