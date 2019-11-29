В Ереване поймали сбежавшего заключенного

В Ереване поймали сбежавшего заключенного
29 ноября 2019 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване 28 ноября поймали сбежавшего заключенного Араика Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

«В результате последовательных и масштабных оперативных действий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении и Уголовно-исполнительной службы министерства юстиции РА, 28 ноября в Ереване был обнаружен сбежавший 18 ноября из медицинского центра «Эребуни», ранее семь раз судимый заключенный УИУ «Нубарашен» Араик Саркисян Самвелович (1988 г.р.) по прозвищу «Маугли», - говорится в сообщении.

Саркисян был осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы по ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса Армении.

 Самое значимое
Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со ШвейцариейАрмения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
Минобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 годаМинобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 года
ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компанииКонсульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Граждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноябряГраждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноября
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Huawei подаст в суд на правительство США По имеющимся у издания данным, иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане уже на следующей неделе
Премьер Ирака уходит в отставку «Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства», - говорится в заявлении
В Москве прошли похороны разведчицы Гоар Вартанян: Присутствовал президент Армении Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и боевым соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном.
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении.