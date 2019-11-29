В Ереване поймали сбежавшего заключенного

PanARMENIAN.Net - В Ереване 28 ноября поймали сбежавшего заключенного Араика Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

«В результате последовательных и масштабных оперативных действий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении и Уголовно-исполнительной службы министерства юстиции РА, 28 ноября в Ереване был обнаружен сбежавший 18 ноября из медицинского центра «Эребуни», ранее семь раз судимый заключенный УИУ «Нубарашен» Араик Саркисян Самвелович (1988 г.р.) по прозвищу «Маугли», - говорится в сообщении.

Саркисян был осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы по ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса Армении.