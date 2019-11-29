Дубайский миллиардер купил модный дом Roberto Cavalli

PanARMENIAN.Net - Миллиардер Хусейн Хаджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli.

Покупка была совершена 28 ноября через частную инвестиционную фирму Хаджвани – Vision Investments. Сумма сделки не называется, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Хаджвани – 66-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов. Он занимает 962-е место в глобальном рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Хаджвани занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 году.

Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской компании Clessidra. Она купила 90%-ную долю в модном доме в 2015 году.