Дубайский миллиардер купил модный дом Roberto Cavalli
29 ноября 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Миллиардер Хусейн Хаджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli.
Покупка была совершена 28 ноября через частную инвестиционную фирму Хаджвани – Vision Investments. Сумма сделки не называется, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Хаджвани – 66-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов. Он занимает 962-е место в глобальном рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Хаджвани занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 году.
Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской компании Clessidra. Она купила 90%-ную долю в модном доме в 2015 году.
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