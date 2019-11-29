Захарова: Россия приветствует взаимные поездки журналистов Армении и Азербайджана

Захарова: Россия приветствует взаимные поездки журналистов Армении и Азербайджана
29 ноября 2019 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия приветствует взаимные поездки журналистов Армении и Азербайджана, а также другие гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру в рамках нагорнокарабахского урегулирования. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства напомнила, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече, состоявшейся в Москве в апреле 2019 года по инициативе их российского коллеги Сергея Лаврова, согласились начать практическую работу по ряду гуманитарных вопросов, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации, пишет ТАСС.

«Такие визиты состоялись в период между 17 и 21 ноября при координирующей роли личного представителя действующего председателя ОБСЕ, - отметила дипломат. - В них приняли участие журналисты из Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Мы рассматриваем это совместное мероприятие как показатель намерений сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами. Считаем, что подобные гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру, следует продолжать, и мы будем, безусловно, их поддерживать».

Среди других возможных направлений совместных действий Захарова назвала «облегчение судеб лиц, находящихся в заключении на территории сторон». По ее словам, Россия «продолжит оказывать сторонам в нагорнокарабахском урегулировании необходимое посредническое содействие».

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Tass.ru. Захарова: Россия поддерживает акции по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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