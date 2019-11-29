Протесты в Ираке: За день погибли более 30 человек

Протесты в Ираке: За день погибли более 30 человек
29 ноября 2019 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Более 30 демонстрантов погибли 28 ноября в Ираке в ходе столкновений с сотрудниками сил безопасности, последовавших за поджогом консульства Ирана в Эн-Наджафе.

Как передало агентство Reuters, минимум 29 человек были застрелены, десятки получили ранения, после того как войска открыли огонь по демонстрантам, заблокировавшим мост в Эн-Насирии на юге страны. Позднее митингующие переместились к зданию полицейского участка. Несмотря на введенный властями комендантский час на улицы города после столкновений вышли тысячи жителей, присоединившихся к траурной процессии в память о жертвах, пишет Deutsche Welle.

Еще четыре человека погибли в столице страны - Багдаде. Полицейские обстреляли боевыми патронами и резиновыми пулями толпу протестующих, занявших позиции возле моста через реку Тибр. В Эн-Наджафе также не обошлось без жертв: Reuters сообщает о двух погибших.

Для снижения напряженности власти создают в южных провинциях так называемые антикризисные центры в составе военных и гражданских лиц, призванных взять под контроль ситуацию с беспорядками. Кроме того, по данным телеканала Al Arabiya, повышенные меры безопасности приняты в Басре и Кербеле, где также располагаются консульства Ирана.

В Эн-Наджафе 27 ноября митингующие подожгли здание дипмиссии Ирана в знак протеста против политики Тегерана и вмешательства во внутренние дела Ирака. До этого другое консульство Ирана неоднократно горело в Басре.

Протесты в Ираке не прекращаются с 1 октября. За это время погибло более 340 человек. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством.

Кроме того, активисты требуют отставки правительства премьер-министра Аделя Абделя Махди и проведения реформы политической системы. Наблюдатели отмечают, что нынешние протесты являются крупнейшими с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн. Международное сообщество, включая ООН, осудили применение силы против мирных демонстрантов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Ираке в ходе протестов погибли не менее 30 демонстрантов
The Guardian. Iraq in turmoil as 45 shot dead by security forces in protests
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