В Белоруссии запретят использовать пластиковую посуду в общепите с 2021 года

PanARMENIAN.Net - Совет министров Белоруссии принял закон о запрете использования пластиковой посуды в сфере общественного питания с 2021 года. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

В настоящее время МАРТ занимается анализом рынка посуды, чтобы определить перечень допустимых в использовании товаров. Перечень запрещенной посуды будет опубликован в течении трех месяцев, пишет TJ.

В марте 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства разработать поэтапные меры по сокращению использования полиэтиленовых упаковок с заменой на более экологичные материалы. Директива также включала привлечение инвестиций в сферу работы с твердыми коммунальными отходами и улучшение механизма взымания экологического налога для стимулирования использования экоматериалов.