В Белоруссии запретят использовать пластиковую посуду в общепите с 2021 года
29 ноября 2019 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет министров Белоруссии принял закон о запрете использования пластиковой посуды в сфере общественного питания с 2021 года. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.
В настоящее время МАРТ занимается анализом рынка посуды, чтобы определить перечень допустимых в использовании товаров. Перечень запрещенной посуды будет опубликован в течении трех месяцев, пишет TJ.
В марте 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства разработать поэтапные меры по сокращению использования полиэтиленовых упаковок с заменой на более экологичные материалы. Директива также включала привлечение инвестиций в сферу работы с твердыми коммунальными отходами и улучшение механизма взымания экологического налога для стимулирования использования экоматериалов.
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