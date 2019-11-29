«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

PanARMENIAN.Net - Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери.

«Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг, пишут «Ведомости».

«Арсенал» потерпел поражения в последних семи матчах во всех турнирах. 29 ноября футболисты лондонского клуба проиграли немецкому «Айнтрахту» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Sports.ru отмечает, что это худшая серия команды за 27 лет.

Эмери, ранее тренировавший московский «Спартак», возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. На этом посту он сменил Арсена Венгера, который тренировал клуб в течение 22 лет. Ранее Эмери тренировал также ПСЖ и «Севилью».