«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
29 ноября 2019 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери.
«Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг, пишут «Ведомости».
«Арсенал» потерпел поражения в последних семи матчах во всех турнирах. 29 ноября футболисты лондонского клуба проиграли немецкому «Айнтрахту» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Sports.ru отмечает, что это худшая серия команды за 27 лет.
Эмери, ранее тренировавший московский «Спартак», возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. На этом посту он сменил Арсена Венгера, который тренировал клуб в течение 22 лет. Ранее Эмери тренировал также ПСЖ и «Севилью».
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«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
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