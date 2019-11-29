В Москве прошли похороны разведчицы Гоар Вартанян: Присутствовал президент Армении

PanARMENIAN.Net - Похороны легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян, внесшей большой вклад в добывание важной информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны, прошли 29 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и боевым соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном.

На церемонии присутствовали президент Армении Армен Саркисян, временно исполняющий обязанности директора СНБ РА Эдуард Мартиросян, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян, представители делегаций СНБ и Минобороны Армении и др.

Саркисян выступил с прощальной речью. Он высоко оценил работу и заслуги Гоар Вартанян и ее мужа. Президент сказал, что жизнь легендарных разведчиков, которая не была столь публичной по объективным причинам, была прекрасной и героической историей, наполненной такими реальными эпизодами, которые иногда казались немыслимыми.

Гоар Вартанян скончалась 25 ноября на 94-м году жизни.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран. В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна (1924-2012), вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» - Сталина, Рузвельта и Черчилля.