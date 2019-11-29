Премьер Ирака уходит в отставку

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что он намерен уйти в отставку на фоне кровопролитных беспорядков, в ходе которых погибли сотни людей, сообщает пресс-служба премьера.

«Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.

В конце октября президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдель Махди согласился подать в отставку.

Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.