Премьер Ирака уходит в отставку
29 ноября 2019 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что он намерен уйти в отставку на фоне кровопролитных беспорядков, в ходе которых погибли сотни людей, сообщает пресс-служба премьера.
«Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.
В конце октября президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдель Махди согласился подать в отставку.
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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