Huawei подаст в суд на правительство США
29 ноября 2019 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайский технологический гигант Huawei намерен подать иск в суд по отношению в правительству США, которое которое запретило местным операторам связи в сельской местности совершать с ней сделки по закупке оборудования, пишет Ferra.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания данным, иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане уже на следующей неделе, при этом Huawei, судя по всему, намерена оповестить всех о начале судебного разбирательства в рамках запланированной на начало декабря пресс-конференции в собственной штаб-квартире в Шэньчжэне.
Еще в мае 2019 года Торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в связи с чем китайский технологический гигант лишился возможности сотрудничать с широким кругом американских компаний. А еще раньше, в августе 2018 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому правительственным ведомствам было запрещено использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.
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