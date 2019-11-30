Карабахский военный ранен в результате огня с азербайджанской стороны
30 ноября 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 29 ноября, около 15:15, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северно-восточном направлении линии соприкосновения от произведенного ВС Азербайджана выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы АО Рафаел Вагаршакович Азизян (1997 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Получившего ранение военнослужащего доставили в госпиталь, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
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