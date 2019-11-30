Теракт в Лондоне: Установлена личность подозреваемого
30 ноября 2019 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении 29 ноября теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Мужчину, застреленного стражами порядка, звали Усман Хан. Ему было 28 лет и проживал он в графстве Стаффордшир, пишет «Российская газета» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам: семь лет назад он был осужден за связи с исламскими террористами, а декабре 2018 года он вышел из тюрьмы. Поиски кого-либо еще, связанного с терактом, не ведутся, отметили в полиции.
Теракт на Лондонском мосту произошел 29 ноября днем. Мужчина с фальшивым поясом смертника напал с ножом на прохожих. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения. Конкретные мотивы злоумышленника остаются непонятными. Он был застрелен полицейскими на месте происшествия.
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