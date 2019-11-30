МИД Армении осудил предумышленное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением об инциденте на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск.

МИД РА решительно осудил нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, в результате чего тяжелое ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Рафаел Вагаршакович Азизян (1997 г.р.).

«Данному инциденту, произошедшему в результате снайперского огня, не предшествовала какая-либо эскалация ситуации, что свидетельствует о предумышленной попытке азербайджанской стороны нарушить режим прекращения огня.

Подобные инциденты серьезно подрывают мирный процесс и противоречат достигнутым при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренностям о формировании способствующей миру обстановки. Даже в условиях новых внутриполитических событий Азербайджан должен сохранять приверженность своим обязательствам», - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что данный инцидент, произошедший в преддверии очередной министерской встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, еще более подчеркивает приоритетность выполнения достигнутых договоренностей об укреплении режима прекращения огня, в том числе путем внедрения соответствующих механизмов.

«Желаем скорейшего выздоровления получившему ранение военнослужащему», – говорится в заявлении МИД Армении.

29 ноября, около 15:15, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северно-восточном направлении линии соприкосновения от произведенного ВС Азербайджана выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы АО Рафаел Вагаршакович Азизян (1997 г.р.).