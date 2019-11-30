ВС Арцаха прибегли к адекватным действиям для пресечения наступательной активности ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к адекватным действиям и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

29 ноября, около 15:15, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северно-восточном направлении линии соприкосновения от произведенного ВС Азербайджана выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы АО Рафаел Вагаршакович Азизян (1997 г.р.). Получившего ранение военнослужащего доставили в госпиталь, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.