ВС Арцаха прибегли к адекватным действиям для пресечения наступательной активности ВС Азербайджана
30 ноября 2019 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 24 по 30 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к адекватным действиям и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
29 ноября, около 15:15, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северно-восточном направлении линии соприкосновения от произведенного ВС Азербайджана выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы АО Рафаел Вагаршакович Азизян (1997 г.р.). Получившего ранение военнослужащего доставили в госпиталь, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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