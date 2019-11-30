Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свой мозг»: Посла Турции во Франции вызвали на ковер
30 ноября 2019 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обрушился с критикой на своего французского коллегу из-за его высказываний об организации. Турецкий лидер в ходе выступления в университете в Стамбуле 29 ноября расценил слова Эмманюэля Макрона о нынешнем состоянии Североатлантического альянса как «пример больной идеологии» и посоветовал французскому президенту «сперва проверить свой мозг».
МИД Французской Республики в ответ вызвал на ковер посла Турции в Париже, пишет Deutsche Welle.
Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, резко раскритиковал нынешние отношения Европы и США, а также Североатлантический альянс. Нынешнее состояние НАТО он охарактеризовал как «смерть мозга».
Ряд европейских лидеров уже заявили, что не разделяют позицию Макрона о положении дел в альянсе.
В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что организация является сильным союзом, а любая попытка разделить Европу и Америку причиняет вред Евросоюзу. Позднее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас предложил созвать экспертную комиссию под руководством Столтенберга, которая выработает предложения по укреплению политического сотрудничества между членами НАТО. Генсек альянса назвал «ценной» инициативу главы МИД ФРГ и особо выделил ее широкое одобрение среди партнеров Германии по блоку.
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