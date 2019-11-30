Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой
30 ноября 2019 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Инсайдер под ником Мукул Шарма, который является проверенным источником, поделился новой порцией подробностей о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10.
Так, по его словам, компания давно работает над данным смартфоном, однако представит его планирует не раньше февраля 2020 года, пишет Ferra.ru.
Таким образом, Xiaomi Mi 10 может стать первым телефоном на рынке, работающим на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, опередив тем самым Samsung Galaxy S11. Также, согласно утечке, устройство получит самую быструю на сегодняшний день проводную зарядку, мощность которой составляет 100 Вт.
Ранее представители китайского гиганта Xiaomi подтверждали, что готовятся выпустить смартфоны с поддержкой 100 Вт зарядки в начале 2020 года, однако не уточняли конкретную модель.
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