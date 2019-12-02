«Рома» обыграла «Верону»: Мхитарян забил на последних минутах
2 декабря 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы» Генрих Мхитарян стал автором гола в рамках 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
«Рома» выиграла со счетом 3:1. Мхитаряну удалось забить гол на последних минутах матча. Футболист вышел на замену на 67 минуте, а на второй минуте добавленного времени стал автором гола.
После этой победы «Рома» в турнирной таблице серии А с 28 очками занимает 4-е место.
Самое значимое
«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян
«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
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