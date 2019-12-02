«Рома» обыграла «Верону»: Мхитарян забил на последних минутах

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы» Генрих Мхитарян стал автором гола в рамках 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

«Рома» выиграла со счетом 3:1. Мхитаряну удалось забить гол на последних минутах матча. Футболист вышел на замену на 67 минуте, а на второй минуте добавленного времени стал автором гола.

После этой победы «Рома» в турнирной таблице серии А с 28 очками занимает 4-е место.