Пашинян: Правительство Армении поддержит проведение свободных и прозрачных выборов в Арцахе

Пашинян: Правительство Армении поддержит проведение свободных и прозрачных выборов в Арцахе
2 декабря 2019 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провели встречу с деятелями, которые готовятся выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих в Арцахе президентских выборах - председателем Демократической партии Арцаха, действующим спикером Национального Собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном; действующим министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном и председателем партии «Свободная Родина» Араиком Арутюняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

На встрече присутствовал также представитель ЦК АРФД Арцаха, депутат НС Арцаха от фракции «Дашнакцутюн» Давид Ишханян.

В ходе встречи были затронуты вопросы организации общегосударственных выборов в Арцахе и текущая политическая ситуация.

Пашинян отметил важность проведения свободных, справедливых, прозрачных и соответствующих международным стандартам президентских и парламентских выборов в Арцахе в 2020 году, подчеркнув, что правительство Армении всячески будет поддерживать власти Арцаха в этом вопросе.

Премьер-министр обстоятельно обратился к вопросу урегулирования карабахского конфликта, а также работы по армейскому строительству.

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