Forbes: Ереван - в топ-10 недооцененных мест для посещения в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в десятку недооцененных направлений на 2020 год по версии Forbes, где можно «погрузиться в природу или культуру вдали от полчищ иностранных туристов».

«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале.

Отмечается, что Армения, известная в качестве «старейшей христианской страной в мире», является одним из самых увлекательных мест, которые можно посетить, благодаря руинам своих величественных храмов и признанным ЮНЕСКО христианским монастырям.

Издание подчеркивает, что Ереван - один из самых древних городов в мире и известен своим прекрасным видом на гору Арарат - национальный символ Армении.

Ереван называют «розовым городом» из-за розового вулканического туфа, из которого построена большая часть зданий города.

Помимо Еревана, в список недооцененных направлений входят Колония-дель-Сакраменто (Уругвай), Кондао (Вьетнам), Лагос (Нигерия), Мондолькири (Камбоджа), Пунта-Горда (Белиз), Роттердам (Нидерланды), Сан-Антонио (Техас, США), Сантьяго ( Чили) и Тельч (Чехия).