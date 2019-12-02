Forbes: Ереван - в топ-10 недооцененных мест для посещения в 2020 году
2 декабря 2019 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в десятку недооцененных направлений на 2020 год по версии Forbes, где можно «погрузиться в природу или культуру вдали от полчищ иностранных туристов».
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале.
Отмечается, что Армения, известная в качестве «старейшей христианской страной в мире», является одним из самых увлекательных мест, которые можно посетить, благодаря руинам своих величественных храмов и признанным ЮНЕСКО христианским монастырям.
Издание подчеркивает, что Ереван - один из самых древних городов в мире и известен своим прекрасным видом на гору Арарат - национальный символ Армении.
Ереван называют «розовым городом» из-за розового вулканического туфа, из которого построена большая часть зданий города.
Помимо Еревана, в список недооцененных направлений входят Колония-дель-Сакраменто (Уругвай), Кондао (Вьетнам), Лагос (Нигерия), Мондолькири (Камбоджа), Пунта-Горда (Белиз), Роттердам (Нидерланды), Сан-Антонио (Техас, США), Сантьяго ( Чили) и Тельч (Чехия).
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
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