Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабря

PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались в Нью-Йорке 23 сентября.