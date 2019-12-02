Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабря
2 декабря 2019 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались в Нью-Йорке 23 сентября.
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