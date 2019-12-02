МИД РФ: Содействие карабахскому урегулировнию - в числе внешнеполитических приоритетов России

PanARMENIAN.Net - Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан.

«Содействие сторонам в НКУ относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России. Исходим из того, что конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. Будем и далее способствовать достижению урегулирования как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве с учетом наших тесных отношений с Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.

2-3 декабря Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом. Программой пребывания предусмотрены встречи Лаврова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе переговоров с Мамедъяровым планируется состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая нагорно-карабахское урегулирование.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Армению с официальным визитом в ноябре, где встретился с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел страны.