В Турции против Ассоциации адвокатов Диарбекира начато расследование из-за заявления о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Турции разрешило провести расследование в отношении бывшего председателя Ассоциации адвокатов Диарбекира и членов исполнительного совета, пишетBianet.

Причина в том, что 24 апреля, в день памяти жертв Геноцида армян, Ассоциация адвокатов Диарбекира сделала запись, в которой говорилось: «Мы разделяем безгранично великую боль армянского народа», указывая на Геноцид армян в Османской империи.

Через несколько месяцев после инцидента Генеральная прокуратура Диарбекира начала расследование в отношении бывшего руководства Ассоциации адвокатов Диарбекира.

Бывший глава Ассоциации адвокатов Амет Озмен и бывшие члены административного совета обвиняются в «разжигании ненависти и вражды между людьми и оскорблении турецкого парламента».