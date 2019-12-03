В Турции против Ассоциации адвокатов Диарбекира начато расследование из-за заявления о Геноциде армян
3 декабря 2019 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Турции разрешило провести расследование в отношении бывшего председателя Ассоциации адвокатов Диарбекира и членов исполнительного совета, пишетBianet.
Причина в том, что 24 апреля, в день памяти жертв Геноцида армян, Ассоциация адвокатов Диарбекира сделала запись, в которой говорилось: «Мы разделяем безгранично великую боль армянского народа», указывая на Геноцид армян в Османской империи.
Через несколько месяцев после инцидента Генеральная прокуратура Диарбекира начала расследование в отношении бывшего руководства Ассоциации адвокатов Диарбекира.
Бывший глава Ассоциации адвокатов Амет Озмен и бывшие члены административного совета обвиняются в «разжигании ненависти и вражды между людьми и оскорблении турецкого парламента».
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Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
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