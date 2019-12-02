Статкомитет СНГ: Армения обогнала Азербайджан по средней зарплате

PanARMENIAN.Net - Средняя зарплата в Армении по состоянию на третий квартал 2019 года составила в долларовом эквиваленте 385 долларов. Об этом сообщает Статкомитет СНГ.

Согласно данным, рост средней зарплаты РА по сравнению со вторым кварталом составил 15 долларов, по сравнению с первым - 30 долларов.

Между тем, в соседнем Азербайджане средняя зарплата в третьем квартале 2019-го составила 375 долларов, во втором - 350, в первом - 340 долларов. Таким образом, Армения вновь опережает Азербайджан по показателю средней зарплаты.

В «зарплатном» рейтинге СНГ по состоянию на III квартал 2019 года тройка лидеров в регионе по номинальному размеру начисленных зарплат в долларовом эквиваленте осталась неизменной: Россия продолжает удерживать единоличное первенство - 705 долларов, Белоруссия укрепилась на втором месте - 545 долларов, Казахстан - на третьем (495 долларов).

На четвертое место впервые с 2014-го взошла Украина с 435 долларами, потесним Молдову (415 долларов). Армения занимает в списке 6 место.

Наименьшими в СНГ остаются зарплаты в бедных странах Средней Азии.