Премьер Мальты уходит в отставку на фоне расследования убийства журналистки
2 декабря 2019 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат покинет свой пост в январе 2020 года на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. С таким заявлением глава правительства республики выступил по телевидению. Тогда же будет избран новый председатель Лейбористской партии Мальты, возглавляемой Мускатом.
В столице Валлетте 1 декабря состоялась массовая акция протеста. Демонстранты требовали отставки премьера, обвиняли правительство в коррупции и призывали к справедливому расследованию гибели журналистки, пишет Deutsche Welle.
Расследование громкого убийства уже привело к ряду отставок в правительстве республики. Так, 26 ноября мальтийский премьер подтвердил отставку главы своей администрации Кита Шембри, не назвав причин. В тот же день свой пост покинул министр туризма Конрад Мицци, а глава министерства экономики, инвестиций и малого бизнеса Кристиан Кардона заявил, что слагает с себя полномочия на время разбирательства.
Шенбри и Мицци подозреваются в получении денег от мальтийского бизнесмена Йорджена Фенека - руководителя и совладельца офшорной компании 17 Black, о которой писала погибшая. Он был задержан на борту собственной яхты.
Суд Валлетты 30 ноября предъявил ему обвинение в соучастии в убийстве журналистки, постановил заморозить счета предпринимателя и отправил Фенека под арест. Незадолго до отставок в правительстве Мускат предоставил иммунитет другому фигуранту дела.
Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в ее адрес.
Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.
Перед смертью Галиция обвинила соратников и жену премьер-министра Мальты Джозефа Муската во владении офшорными компаниями, которые получали деньги от азербайджанской президентской семьи и продавали мальтийские паспорта. После смерти Дафны журналисты OCCRP продолжили работу над ее расследованиями и выяснили, что: компании дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева принадлежит недвижимость на $100 млн в лучших районах Дубая; ее компания перевела не меньше $1 млн офшору жены премьера Мальты; у компании полного тезки Ильхама Алиева, использующего почтовый адрес дочерей президента, есть особняк в Дубае; всего власти Азербайджана отмыли $2,9 млрд.
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