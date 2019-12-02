В Китае вводят обязательное сканирование лиц для владельцев смартфонов

PanARMENIAN.Net - С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица.

О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве. Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета, пишет BBC.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах). Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

К примеру, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило, по словам министерства промышленности и информации, призвано усилить эту систему.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны. Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Китай считается мировым лидером в этой области.

Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив - усиление контроля над всякой активностью населения.

Китайские СМИ уделяют нововведению мало внимания. Но сотни пользователей китайских соцсетей выразили озабоченность тем, что власти собирают все больше данных о них.

Китайские власти давно цензурируют интернет, удаляя и блокируя информацию, которую, по их мнению, гражданам знать и обсуждать не следует. Современный Китай называют «страной видеокамер», Они повсюду. В 2017 году их насчитывалось 170 миллионов, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 миллионов. Тогда же должно завершиться создание всеохватывающей базы данных, содержащей налоговую и прочую информацию о каждом жителе страны.