Парламент Азербайджана попросил Алиева о роспуске

Парламент Азербайджана попросил Алиева о роспуске
2 декабря 2019 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Пленарное заседание Милли меджлиса Азербайджана, которое пройдет 3 декабря, может стать последним для парламента V созыва. Об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

В азербайджанском парламенте принято решение об обращении к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по вопросу роспуска парламента и назначения внеочередных выборов, пишет Haqqin.az.

Проект обращения был выставлен на голосование и принят 99 голосами.

28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан». На заседании было принято решение, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Парламент обратился к президенту: распустите нас
Reuters. Azeri parliament asks to be dissolved, calls for snap elections
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