Парламент Азербайджана попросил Алиева о роспуске
2 декабря 2019 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Пленарное заседание Милли меджлиса Азербайджана, которое пройдет 3 декабря, может стать последним для парламента V созыва. Об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.
В азербайджанском парламенте принято решение об обращении к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по вопросу роспуска парламента и назначения внеочередных выборов, пишет Haqqin.az.
Проект обращения был выставлен на голосование и принят 99 голосами.
28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан». На заседании было принято решение, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Выходит финальный сезон «Игры престолов» с дополнительными материалами Домашнее видео выходит 3 декабря
Лавров: Нужно избегать риторики, идущей вразрез с основополагающими принципами по Карабаху 3 декабря пройдут переговоры Лаврова с азербайджанским коллегой.
Месси в рекордный шестой раз получил «Золотой мяч» Второе место занял голландский защитник Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард Криштиану Роналду